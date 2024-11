Tarquinia, annunciate le date del Presepe Vivente: si terrà su un nuovo percorso il 26 e 29 dicembre e il 6 gennaio

Tarquinia si prepara a vivere nuovamente la magia del Natale con il ritorno del Presepe Vivente, una delle tradizioni più amate della città. La rievocazione, organizzata dall’Associazione Presepe Vivente Tarquinia con il sostegno del Comune, si terrà il 26 e 29 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025. La città, con il suo centro storico fatto di chiese, torri, archi, antichi palazzi e vicoli pittoreschi, offrirà una cornice unica per questo evento che ogni anno attira visitatori da tutta la regione.

Un nuovo percorso e tante novità

Quest’anno, il Presepe Vivente presenterà un nuovo percorso arricchito da sorprese scenografiche e scene animate dai figuranti. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno presso il convento di San Francesco, gli organizzatori hanno lavorato in sinergia con l’Amministrazione comunale per migliorare ulteriormente l’evento. “Abbiamo in mente nuove scene animate per rendere il presepe ancora più suggestivo,” dichiarano gli organizzatori, sottolineando l’importanza della collaborazione per valorizzare l’evento e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.

Un invito a partecipare e contribuire

Per coloro che desiderano far parte della rappresentazione, l’Associazione invita a partecipare come comparse per interpretare i ruoli ancora disponibili. Chi è interessato può contattare gli organizzatori attraverso la pagina Facebook ufficiale del Presepe Vivente di Tarquinia. Grazie all’entusiasmo dei volontari e al costante impegno per migliorare ogni edizione, il Presepe Vivente promette di regalare momenti indimenticabili e di mantenere viva una tradizione che unisce cultura, spiritualità e comunità.