Tarquinia, Anthony Caruana presenta il romanzo “Passaggi” alla rassegna Librando il 14 giugno 2025

Sarà lo scrittore Anthony Caruana il protagonista del terzo incontro di “Librando”, rassegna letteraria promossa dalle associazioni culturali aderenti al Patto per la Lettura del Comune di Tarquinia. L’iniziativa si svolgerà sabato 14 giugno 2025, alle ore 18, alla Cittadella dell’associazione umanitaria Semi di Pace, in località Vigna del Piano. L’autore presenterà il suo ultimo libro, “Passaggi”, pubblicato da Bertoni Editore nel 2024. L’incontro sarà condotto dal giornalista Stefano Tienforti, con intermezzi musicali a cura di Francesco Iorio (chitarra e voce).

“Passaggi” è un romanzo di formazione che segue la vicenda di Giacomo, un giovane alle prese con i cambiamenti della vita e con la ricerca di un luogo in cui migliorarsi. Al centro del racconto si trovano i temi della migrazione e dei legami familiari, in particolare durante il momento di crisi e disgregazione della famiglia del protagonista. Il romanzo si inserisce nel filone della narrativa contemporanea attenta alle dinamiche sociali e relazionali, offrendo una riflessione personale attraverso la storia del protagonista.

Anthony Caruana, nato negli Stati Uniti e residente a Civitavecchia dal 1982, è musicista, compositore e insegnante di chitarra. Parallelamente all’attività musicale ha sviluppato un percorso di scrittura che lo ha portato a ottenere diversi riconoscimenti. Con il racconto “Notizie Oltreoceano” ha vinto nel 2017 il concorso Radio1 Plot Machine, pubblicato poi da Rai Eri. I suoi lavori sono apparsi anche in raccolte come “I giorni alla finestra” (Il Saggiatore, 2020). Per Bertoni Editore ha pubblicato “Venerazione” (2017, selezionato per il premio Campiello), “Imperfezioni” (2018), “Contorni Opachi” (2020, vincitore del Contropremio Carver e selezionato per il Premio Strega 2021). Gli appuntamenti di “Librando” sono curati dalla Biblioteca Comunale “Vincenzo Cardarelli”, da Unicoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, dall’associazione La Lestra e da Semi di Pace odv.