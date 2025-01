Tarquinia, a”Pillole di Psicologia” focus su disturbi alimentari e collaborazione tra psicologo e nutrizionista

Pillole di psicologia

Torna, dopo la pausa natalizia, il ciclo di conferenze “Pillole di Psicologia”, questa volta affrontando un tema di grande attualità: i disturbi dell’alimentazione. L’appuntamento è per giovedì 11 gennaio, alle ore 17, presso la sala Sacchetti della STAS, in via dell’Archetto 4 a Tarquinia.

Un incontro tra psicologia e nutrizione

Protagoniste dell’incontro saranno la psicologa e psicoterapeuta Claudia Rossetti e la biologa-nutrizionista Domizia Brandi. La dottoressa Rossetti illustrerà le diverse tipologie di disturbi alimentari, analizzandone le cause, le possibili conseguenze e le terapie più efficaci. Un focus particolare sarà dedicato al ruolo della famiglia e del contesto sociale nello sviluppo e nel mantenimento di questi disturbi. La dottoressa Brandi, invece, approfondirà l’aspetto nutrizionale, sottolineando l’importanza di una corretta alimentazione nel percorso di cura e di prevenzione.

Un ciclo di conferenze rivolto all’opinione pubblica

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e il Comune di Tarquinia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema sempre più diffuso, offrendo strumenti utili per riconoscere i segnali d’allarme e per affrontare al meglio questa delicata tematica.

Appuntamento: Pillole di Psicologia

Data: 11 gennaio 2025

Ora: 17:00

Luogo: Sala Sacchetti, via dell’Archetto 4, Tarquinia

Info: Incontro gratuito. Per informazioni: 0766 858 194