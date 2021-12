Tarquinia, arriva l’ordinanza: da domani 4 dicembre mascherina obbligatoria anche all’aperto

“A far data da sabato 4 dicembre 2021 e fino a cessata emergenza (di cui verrà data comunicazione apposita) su tutto il territorio cittadino è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto”: con queste parole l’ordinanza sindacale numero 31 emessa oggi, 3 dicembre 2021, viene disposto l’obbligo di mascherina anche all’aperto sul territorio del comune di Tarquinia.

La decisione nasce sulla scorta di valutazioni in merito all’”evolversi della situazione epidemiologica” che “continua a destare preoccupazione e vede un aumento di contagi a livello regionale e nazionale, anche in considerazione della nuova variante omicron e, pertanto, richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere”.

Sia la Regione Lazio che la prefettura avevano raccomandato ai sindaci di valutare l’adozione di misure particolari e in città in molti hanno evidenziato una intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

L’ordinanza fa poi riferimento al potenziale arrivo in città di un “flusso notevole di persone, in arrivo anche da fuori città, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi e attirate dalla caratteristica vivacità della città nel periodo natalizio;M”, considerando inoltre “che il periodo natalizio può rappresentare una boccata d’ossigeno per il commercio cittadino e che, dopo un lungo periodo di chiusura, le imminenti festività possono costituire un’opportunità di ripresa economica e un’occasione per gli operatori del commercio di recuperare le perdite economiche registrate nei mesi precedenti; ma, di contro, l’affollamento delle vie dello shopping rischia di essere un veicolo di diffusione del contagio, trasformando questa occasione in un ipotetico aggravarsi del quadro epidemiologico cittadino”.