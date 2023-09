Tarquinia, arrivano nuovi limiti di velocità a 30 all’ora: ecco le vie interessate

Arrivano una serie di nuovi limiti velocità a regolare il flusso del traffico di Tarquinia e a essere interessate sono alcune delle vie principali della città tirrenica.

Con l’ordinanza numero 164 firmata oggi dal Comandante della Polizia Locale, è istituito il limite di velocità a 30 km/h lungo un tratto di via Ripagretta, via delle Croci, via IV Novembre, circonvallazione Cardarelli, via delle Rose e lungo la ex strada provinciale Porto Clementino, incaricando dell’esecuzione dell’ordinanza gli agenti di Polizia stradale.

Secondo il testo dell’ordinanza, le motivazioni del provvedimento vanno ricercate nell’interesse dell’amministrazione nel “promuovere l’effettiva valorizzazione e la sicurezza nelle aree periferiche specialmente presso gli istituti scolastici le aree di interesse storico, le attività commerciali, istituti bancari”, nell’ambito di “strategie di intervento tese” al miglioramento della mobilità pedonale, al miglioramento della circolazione dei mezzi di TPL, al miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta dei veicoli, alla riduzione degli incidenti stradali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza. Il dispositivo fa riferimento anche a “segnalazioni provenienti da privati cittadini relative alla necessità di limitare la velocità dei veicoli circolanti nelle aree indicate”.