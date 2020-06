Tarquinia, assegnato lo stabilimento balneare comunale alla società Bomber Beach

Con la determinazione del responsabile di settore n. 497 del primo giugno 2020, il Comune di Tarquinia ha stabilito “di aggiudicare la procedura per l’affidamento in gestione dello stabilimento balneare comunale ai sensi dell’art 45- bis del Codice della Navigazione, sino al 31.10.2020, alla società Bomber Beach di Bisozzi Fabio & C. S.n.c., con sede in Tarquinia 01016 – Lungomare dei Tirreni n. 38, la quale ha proposto l’offerta economica più vantaggiosa per l’ente di importo netto pari ad € 22.000,00 oltre I.V.A”.

L’atto fa seguito sia alla deliberazione di giunta n. 87 del 14 maggio 2020, con la quale era stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in gestione dello stabilimento balneare comunale, sia alle operazioni di gara del 26 maggio 2020, con l’esame delle offerte pervenute al termine del quale si è, come detto, “constatato che l’offerta più vantaggiosa per il Comune di Tarquinia è risultata essere quella presentata dalla ditta Bisozzi Fabio e Nikolli Endri di euro 22.000,00 più I.V.A.”.