Azienda che lavora nel ramo energetico, occupandosi di acqua, luce e gas, ricerca personale su Tarquinia: in particolare, si cercano persone automunite per incarichi soprattutto legati alla lettura dei contatori. Il numero da contattare per informazioni o per un eventuale colloquio è il 338 844 2568.