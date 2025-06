Tarquinia, bonificato il parcheggio tra via Axia e via Pirgi: rimossi container e rifiuti

(f.e.) Bonificata l’area del parcheggio tra Via Axia e Via Pirgi. Dopo le segnalazioni dei residenti tolto il container e completamente rimossi i sacchi dei rifiuti. I residenti: “Bene, ma ora c’è da pulire l’area parcheggio e rimuovere le deiezioni degli animali e la paglia che stanno lì da oltre due mesi”. Ripristinato dunque un minimo di decoro nell’area anche se ancora le macchine sono costrette a parcheggiare in condizioni non proprio idonee. “Per ottenere quanto dovrebbe essere la prassi ci siamo dovuti rivolgere agli organi di stampa. Quel cassonetto con le deiezioni animali stava lì da cinquanta giorni. Come è possibile che nessun amministratore se ne sia accorto prima. Ora invitiamo il Sindaco e l’assessore a farsi una passeggiata nel parcheggio, lato via Pirgi per rendersi conto di persona della situazione che c’è. Tutto questo nasce dalla scelta nefasta e sbagliata di rimettere gli animali per la fiera in quella zona evitando di ascoltare le parole di chi lì ci abita. Ora ci auguriamo che per la bonifica completa non serva nuovamente scrivere sui giornali”.