Tarquinia, Bordo (FI) sull’Università Agraria: “Paterna è la candidata di Fratelli d’Italia, non del centrodestra unito”

Riceviamo da Daniela Bordo, commissario Forza Italia Tarquinia, e pubblichiamo

Apprendiamo con stupore dalla stampa come per le elezioni dell’Università Agraria la candidatura di Valentina Paterna rappresenti il centro-destra unito. Ciò non è assolutamente vero.

C’è stata una riunione politica martedì alla quale né la sottoscritta attuale commissario locale di Forza Italia, né gli amici della Lega né gli amici di Noi Moderati sono stati invitati. Dopo che il nome del candidato Presidente Valentina Paterna è stato annunciato alla stampa, ho ricevuto la visita di una delegazione di Fratelli d’Italia che mi ha chiesto il sostegno.

Mi sento di prendere le distanze da questo modo di fare politica, fatto di imposizioni senza condivisioni e senza dialogo. Nella mia vita ho sempre creduto a determinati valori imprescindibili, gli stessi che ho sempre cercato di perseguire anche in politica. Le alleanze si costruiscono su programmi condivisi, su idee e progetti che possano migliorare la nostra splendida città e che possano creare occupazione e sviluppo per il nostro territorio. Le alleanze si costruiscono sul dialogo, sulla condivisione, sull’ascolto. La politica fatta solo di spartizione di posti di potere non mi appartiene e mai mi apparterrà. La politica fatta di imposizioni troverà in me sempre una ferma oppositrice.

La signora Paterna rappresenta la candidatura di Fratelli d’Italia e non della coalizione di centro destra. Colgo l’occasione per annunciare come Forza Italia da me rappresentata, la Lega con il suo coordinatore Roberto Benedetti e Noi Moderati rappresentato dal portavoce Paolo Ferri hanno stretto un patto di coalizione in vista delle prossime elezioni. Questa è la politica che mi e ci piace, fatta di idee, dialogo e condivisione. Le imposizioni non mi e ci troveranno mai d’accordo.