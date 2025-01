Tarquinia Calcio, sconfitta in casa del Grifone Gialloverde: domenica derby “pesante” col Pescia Romana

Un calcio di rigore di Sabatini al 25’ del primo tempo e il raddoppio di Tozzi a due minuti dal termine condannano il Tarquinia Calcio alla sconfitta esterna sul campo del Grifone Gialloverde nella diciassettesima di andata del girone di Promozione.

Le parole di mister Ercolani

Un match ostico, che il Tarquinia comunque gioca senza presentarsi remissivo e dal quale, spiega mister Ercolani, torna con qualche rimpianto. “Le occasioni di Trebisondi prima del vantaggio del Grifone e quelle di Bucri e Pugliese a cavallo tra primo e secondo tempo potevano farci parlare di un match diverso – spiega – e bravo è stato il portare locale in qualche occasione. Torniamo a Tarquinia con un po’ di delusione, ma con la consapevolezza di essercela giocata sino a una manciata di secondi dalla fine sul campo della seconda forza del campionato”.

Domenica derby col Pescia Romana

A due turni dal termine del girone d’andata, i blugranata restano coinvolti nella zona play out, a tre punti dalla prima piazza disponibile per la salvezza: pesantissimi, perciò, saranno i punti messi in palio domenica prossima nel derby casalingo con il Nuovo Pescia Romana, partita che si annuncia tesa e con tanta posta in palio, con i “cugini” avanti di quattro in classifica e il Tarquinia bisognoso di punti.