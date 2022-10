Tarquinia, Catini e Centini: “Conclusa la prima fase dell’iter: entro fine anno la data dei referendum sulla viabilità

Riceviamo dai consiglieri comunali di Tarquinia Manuel Catini e Arianna Centini e pubblichiamo

Referendum popolare a Tarquinia: conclusa la prima fase, entro fine anno la data della consultazione. “Con l’acquisizione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini sottoscrittori si è conclusa la prima fase dell’iter. – spiegano Manuel Catini e Arianna Centini di Tarquinia 2024- Non credevamo occorresse tutto questo tempo ma la caduta del governo e le seguenti elezioni hanno dilatato i tempi in maniera non dipendente dalla nostra volontà”.

I quesiti referendari saranno quattro: eliminazione ztl centro storico e lido; eliminazione parcheggi a pagamento alla stazione di Tarquinia; riapertura Strada vecchia della stazione; riapertura strada vicinale dell’Acquetta. “Ai tanti cittadini che in queste settimane ci hanno contattato per chiedere notizie sugli sviluppi del referendum possiamo dire che è la nostra priorità garantire che entro fine anno si abbia una data certa per le consultazioni”.

Ora al via la seconda fase: una volta consegnati i certificati si dovrà riunire una commissione che entro 15 giorni dovrà esprimere un parere. Dopo di che entro fine anno il consiglio comunale dovrà indire la data della consultazione referendaria. “Sentiamo il dovere e la responsabilità di questa azione per la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi. Le scelte amministrative oggetto dei quesiti continuano a suscitare malcontento. Non è certo il posticipo di due ore della ztl ad eliminare i disagi così come non lenisce le problematiche il nuovo bando con i fondi da destinare alle nuove aperture che sembra fatto per pochi. Ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro svolto ed ora ci auguriamo che il Presidente del Consiglio svolga il proprio ruolo nel modo più professionale possibile vigilando sul rispetto delle tempistiche e del regolamento comunale”. Ed infine “Il nostro augurio- concludono Centini e Catini- è che questa battaglia possa essere supportata dall’intera opposizione”.