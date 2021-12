Tarquinia, circa 170 casi positivi e numeri in crescita: grossi disagi per la caccia al tampone

“Attualmente risultano circa 170 cittadini positivi al Covid-19”: inizia così una nota del Comune di Tarquinia, affidata alla pagina Facebook istituzionale, che pone l’accento sulla situazione epidemiologica in forte crescita in città e sull’allaerme che si vive in questi giorni.

Una crescita esponenziale dei casi di positività, cui si aggiunge un numero circa tre volte maggiore di persone in quarantena e il timore che gli incontri nel corso della prima parte delle festività possano nei prossimi giorni ulteriormente accrescere questo bilancio.

A queste preoccupazioni, se ne aggiungono altre legate all’enorme richiesta di tamponi, sia per accertare la positività, sia per uscire dall’isolamento. Un tutto esaurito sui portali di prenotazione che sta mettendo in difficoltà in molti.

“In questo momento di particolare contagio, invitiamo la cittadinanza ad ottemperare a tutte le misure necessarie a contenere il diffondersi dell’epidemia: – continua l’amministrazione comunale – indossare sempre la mascherine, ove necessario ed obbligatorio Ffp2; mantenere il distanziamento; rivolgersi al proprio medico di base per sintomi riconducibili al covid-19; mettersi in isolamento fiduciario per contatto con caso risultato positivo al covid-19; rispettare la quarantena”. Per il servizio raccolta rifiuti per le persone risultate positive si può infine inviare una email a lanziambiente@gmail.com. Resta inoltre attivo il numero verde delle emergenze 800088307.