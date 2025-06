Tarquinia, consegnati gli attestati PCTO agli studenti protagonisti della mostra di PAGINEaCOLORI

Riceviamo e pubblichiamo

Presso il Salone delle Feste di palazzo Bruschi Falgari, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti che hanno partecipato alle attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), nell’ambito di PAGINEaCOLORI. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare l’impegno e la dedizione dei ragazzi e delle ragazze, provenienti da diversi indirizzi delle scuole di Tarquinia, che hanno contribuito attivamente alla buona riuscita della mostra del festival. Il loro apporto si è concretizzato nella realizzazione di documentazione fotografica e contenuti multimediali, tra cui le videoletture pubblicate sul sito www.pagineacolori.it. Alla cerimonia hanno preso parte la direttrice artistica di PAGINEaCOLORI Roberta Angeletti, la professoressa Elena Mozzetta il responsabile della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” Luca Gufi, e Valeria Peparello, in rappresentanza dell’APS Dandelion, partner del festival. L’incontro è stato un momento di condivisione e riflessione sul percorso svolto, un’occasione per riconoscere pubblicamente il valore delle competenze acquisite dagli studenti e per rinnovare il legame tra la scuola e PAGINEaCOLORI, che continua a rappresentare un prezioso esempio di collaborazione tra istituzioni educative e culturali della città di Tarquinia.