Tarquinia, continua la polemica sulla protezione civile: dopo la manifestazione di venerdì oggi conferenza stampa del sindaco

Entra nel vivo la polemica accesasi tra la Protezione Civile Comunale di Tarquinia e l’amministrazione della città tirrenica: dopo la manifestazione di venerdì scorso da parte dei volontari, cui si sono aggiunti alcuni rappresentanti delle forze politiche cittadine e consiglieri comunali, arriva oggi la replica del sindaco, che indice una conferenza stampa sul tema.

Venerdì la protesta dei volontari – svoltasi in modo pacato e nel rispetto del lutto per la scomparsa del giovane Matteo Meneghetti, come i volontari hanno tenuto a precisare – ha portato il tema al centro del dibattito cittadino. Secondo quanto si apprende – e la conferenza stampa di stamani aiuterà a chiarire la posizione dell’amministrazione – la diatribe nascerebbe dal rifiuto, da parte dei volontari, di ricoprire mansioni secondo loro non in linea con il regolamento di Protezione civile comunale.

A dar man forte, i due consiglieri comunali Conversini e Moscherini, il segretario del PD locale Scomparin e vari politici cittadini, tra cui l’ex sindaco Mazzola.