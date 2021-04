Tarquinia, Conversini lascia il consiglio comunale, al suo posto Arianna Centini: ecco la lettera di dimissioni

Riceviamo e pubblichiamo

Il Movimento Civico per Tarquinia avendo preso atto della volontà del suo rappresentante in Consiglio Comunale prof. Maurizio Conversini di lasciare la carica di consigliere, pubblica integralmente la lettera di dimissioni con cui illustra le motivazioni del suo gesto.

Il Movimento tutto esprime infinita gratitudine al professore per la sua grandissima disponibilità e il costante impegno che Maurizio ha profuso, senza risparmiarsi, nell’espletamento di un compito così delicato e strategico. E’ stato un privilegio essere stati rappresentati da una persona di così grande esperienza e con un trascorso umano, altruista e politico, ineguagliabile esempio per tutti.

Caro Maurizio, siamo comunque molto incoraggiati e meno tristi da questo gesto avendo sempre e sicuramente la certezza che la tua presenza all’interno del coordinamento del Movimento Civico per Tarquinia e la Tua preziosa collaborazione, ci accompagni in tutte quelle iniziative/proposte riportate sul nostro Programma Elettorale. Proseguiremo constantemente con l’entusiasmo e la volontà di sempre, sarà questo un ennesimo valore aggiunto e un arricchimento per il nostro gruppo.

La Tua promessa di continuare nella fattiva collaborazione col Movimento, non potrà che essere fondamentale e di sostegno per Arianna che prenderà il tuo posto in Consiglio Comunale. Lei sicuramente porterà avanti le tue e le nostre battaglie nella maniera migliore e più giusta e nel rispetto di quei valori che ci accomunano, nonchè nell’esclusivo interesse della città di Tarquinia.

“Dopo aver appreso la notizia dell’indisponbilità da parte di Maurizio a proseguire il suo mandato da consigliere comunale, quale successore non posso non manifestare il notevole effetto e il grande senso di responsabilità politica che tale circostanza mi ha procurato, soprattutto dal punto di vista etico.

Il ruolo che andrò a coprire non rappresenta soltanto una successione istituzionale, non si limita esclusivamente nel portare avanti un Programma Elettorale per il quale il Professore sarà sempre vigile nel farlo osservare… per me quest’investitura rappresenta il proseguio delle idee e dell’integrità morale che ha sempre contraddistinto Maurizio, una persona amata e rispettata da tutti, anche dai suoi avversari politici.

Da tali insegnamenti cercherò, sia per il Movimento Civico e sia per i nostri alleati, di trovare sempre il giusto coraggio e la equanime formula politica per un riavvicinamento da parte delle persone a quei sani principi e valori che oggi, purtroppo, sono stati calpestati dal pressapochismo, qualunquismo nonchè dal comodo populismo.Caro professore, il ringraziamento più sincero per le, a dir poco, commoventi parole di fiducia che ha riposto nei miei confronti” – Arianna Centini –