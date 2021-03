Tarquinia, da Arcadia una Pasqua (e Pasquetta) di gusto: ecco le proposte sfiziose del ristorante per le festività

Riceviamo dal ristorante Arcadia e pubblichiamo

Per la secondo anno di fila saremo costretti a trascorrere Pasqua chiusi in casa, senza la presenza di parenti e amici, senza l’attesa della processione del Cristo Risorto.

Siamo tutti malinconici all’idea che passeremo un’altra festività senza quell’enfasi della preparazione del pranzo in famiglia, lo scambio dei regali, il trascorrere del tempo con chi amiamo, la gita fuori porta il giorno di Pasquetta

Ad Arcadia Ristorante non rinunciamo all’atmosfera: con uova, gallinelle e coniglietti decoriamo e prepariamo l’asporto e il delivery. Anche quest’anno per il pranzo di Pasqua e di Pasquetta non potremo accogliervi ai nostri tavoli… ma non vi lasciamo soli! Abbiamo pensato a un menu con piatti della tradizione oltre al menu à la carte.

Vi raggiungiamo a casa con i nostri piatti nel nostro stile! Saremo a disposizione per qualsiasi informazione e potrete contattarci al numero 348 2526330 o 0766 855501 e scegliere il vostro menù di Pasqua e Pasquetta tra tante cose buone e un tocco di tenerezza!

PASQUETTA

Come da tradizione Pasquetta era e tornerà ad essere la giornata dedicata alla scampagnata con amici e parenti. Noi quest’anno abbiamo pensato di proporvi la “box di Pasquetta” oltre il menù à la carte: potrete degustarla a casa, in giardino o in terrazza con musica in sottofondo che aiuterà a mandar via la malinconia che ci avvolge per la mancanza di libertà. Lo Chef Giuseppe vi propone i piatti della sua terra d’origine con la box che contiene casatiello, pizza di scarola e pastiera.

CESTI PASQUALI

Ad Arcadia Ristorante creiamo dei cestini di Pasqua con prodotti del territorio, uova, pasta, cereali, frutta e verdura fresca, verdure confezionate in vasetti, miele, confetture, composte, vini e liquori delle Aziende di Tarquinia. Tutti i nostri cesti possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e confezionati a tema e, se volete stupire chi le riceverà, potete farci pervenire la vostra sorpresa e sarà nostro compito inserirla nel cesto Pasquale. Scegli il cestoper te, la tua famiglia o i tuoi amici, rendi unico e gustoso il tuo dono di Pasqua! Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci.

GIFT CARD PASQUALI

Un modo nuovo, facile e social per fare un regalo a Pasqua! La Gift Card Arcadia è un buono regalo personalizzabile per importo. Può essere acquistato e inviato via email alla persona a cui si vuole regalare. Il destinatario del tuo regalo potrà usufruirne in assoluta libertà, scegliere comodamente quando entro sei mesi dalla data di acquisto.

Vuoi fare un regalo di qualità? La Gift Card Arcadia è la scelta giusta perchè…

è un’idea regalo perfetta per questa festività

da noi puoi trovare la Gift Card che fa per te

ideale per i regali di gruppo, stop alle interminabili discussioni per organizzare la raccolta del denaro necessario per il regalo

è un pensiero sicuramente gradito semplice da regalare e da utilizzare. L’acquisto della tua Card è a portata di mouse! In un attimo arriva via email e chi la riceve potrà scegliere quando utilizzarla

è comoda e divertente

La card è disponibile in diversi tagli e varie vesti grafiche coloratissime. Giuseppe, Daniela e il loro staff vi augurano una serena Pasqua con l’augurio di poter presto tornare ad accogliervi presso Arcadia Ristorante.