Tarquinia, da stasera i tre giorni del Memorial Meneghetti: al Lido si gioca a basket in ricordo di Matteo – SQUADRE E CALENDARIO

Amicizia e ricordo, affetto e dolore: due anni fa, circa, Tarquinia dava l’improvviso addio a Matteo Meneghetti. E dodici mesi dopo, la scorsa estate, agli amici di sempre veniva, assieme ai famigliari, l’idea di ricordarlo tramite una delle grandi passioni che più sapevano accendere il sorriso che Matteo aveva praticamente sempre stampato in volto: il basket.

Così è nato il Memorial che ne porta il nome e che lo scorso anno, tra momenti di commozione e altri di puro agonismo, mescolati con divertimento e condivisione, ha raccolto a Tarquinia Lido tante persone, alcune legate dal ricordo di Matteo, altre che proprio tramite i valori ben trasmessi da ciascuno dei giocatori e degli organizzatori hanno potuto almeno intuire l’animo di un ragazzo che, purtroppo, non hanno avuto il tempo di conoscere.

Da stasera, e per tre giorni, i campetti allestiti a viale dei Tritoni, a due passi dal lungomare, torneranno a ospitare le sfide 3 contro 3 delle sedici squadre iscrittesi a un torneo finito sold out, in termine di partecipazione, da settimane. Giovedì 4 e venerdì 5 dedicati alle eliminatorie, sabato 6 per le eliminatorie e finali, con in mezzo lo sfizioso bonus della gara da tre punti: tre giornate sì di agonismo, ma con il filo conduttore del divertimento e del valore di amicizia e aggregazione dello sport che, meglio di tutto, permetterà di ricordare Matteo.