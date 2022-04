Tarquinia, dal 10 aprile l’Arte EXPO Arcaista

Riceviamo e pubblichiamo

Tarquinia Arte EXPO Arcaista è un evento storico, in quanto pioniere nel suo genere, nato per contribuire a dare visibilità ad artisti di ogni provenienza, più o meno conosciuti ma accuratamente selezionati per valore e affinità creative con gli ideali del Movimento Arcaista tra i vincitori del Premio Internazionale Arcaista 2021.

Inaugurazione domenica 10 aprile 2022 alle ore 11.00 presso la Sala Convegni di Via Alberata Dante Alighieri e successiva inaugurazione del percorso d’arte, con partenza alle ore 16.00 presso Largo Barriera S. Giusto.

Con 22 artisti, tra pittori e scultori, in mostra ognuno con una mini personale di opere in quasi altrettante location quali ristoranti, bar o boutique di prestigio del centro storico, per un percorso a tappe, dove insieme alle opere figurative saranno presenti i libri dei finalisti e dei vincitori del Premio Letterario Arcaista 2021.

Convinti di svolgere un’attività nobile attraverso le possibilità del Movimento Arcaista, che conta ormai moltissime adesioni da tutto il mondo, il Consiglio Direttivo e il Presidente dell’Associazione Arcaista Arte e Cultura ringraziano la Provincia di Viterbo, la disponibilità dell’amministrazione del Comune di Tarquinia, in primis il vice sindaco Luigi Serafini che ci ha dimostrato sempre particolare impegno e l’Associazione Commercianti, il suo presidente Gino Stella e tutti i suoi componenti.