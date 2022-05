Tarquinia di nuovo set per cinema e TV: a San Giorgio le riprese per la seconda stagione di “Domina”

Tarquinia ancora una volta protagonista sugli schermi, questa volta nella seconda stagione di in una delle serie più famose targate Sky: Domina.

A seguito di vari sopralluoghi effettuati per individuare le location adatte alla produzione, la scelta è ricaduta sulle suggestive spiagge e sulla pineta di San Giorgio, dove appunto verranno ambientate alcune delle scene della serie: Cattleya, questo il nome dell’azienda di produzione, Comune di Tarquinia e le autorità competenti hanno, nelle settimane scorse, predisposto ogni passaggio necessario, a partire da quello organizzativo, per far svolgere le riprese nel migliore dei modi nei giorni di martedì 24 e mercoledì 25 maggio.

Cattleya, affermata azienda di produzione di contenuti audiovisivi italiana con all’attivo oltre 90 film per il cinema e più di 40 serie televisive, sta attualmente occupandosi della produzione esecutiva in Italia della seconda stagione della serie TV inglese Domina che, nella prima stagione, racconta i cento anni successivi alle Idi di Marzo, gli intrighi politici della Roma Imperiale vissuti e orchestrati da Livia Drusilla, potentissima moglie di Augusto e madre di Tiberio. Anche questa seconda stagione, attualmente in fase di produzione, sarà visibile in Italia nella piattaforma Sky.

“Siamo orgogliosi di ospitare una serie così importante e di farlo a San Giorgio, – commenta il sindaco Alessandro Giulivi – una location suggestiva, una spiaggia unica, sicuramente con qualche difficoltà logistica ma che una produzione cosi importante come Cattleya, coadiuvata da persone qualificate ed esperte, ha saputo risolvere. Il nostro compito è quello di far conoscere il più possibile le bellezze della nostra città e da sempre l’assessorato alla cultura e turismo svolge un lavoro costante per favorire l’indotto generato dal cineturismo”.

“Sono entusiasta perché Domina è una serie affascinante e soprattutto coerente con la nostra storia. – le parole dell’assessore a cultura e spettacolo Martina Tosoni – Cattleya ha prodotto serie famosissime come Suburra e Gomorra e lavorare con professionisti così non può che contribuire a qualificare ancora di più l’immagine della nostra città. Siamo impegnati da sempre in questo tipo di attività, che crediamo essere un volano importante per il turismo e la promozione. Ringrazio tutti gli operatori impegnati, gli enti, le forze dell’ordine, la protezione civile, l’Aeopc, Tarquinia Film Office e chiunque sta collaborando per la buona riuscita delle riprese”.