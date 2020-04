Tarquinia, disposto il divieto di accesso in entrambe le direzioni su via Vecchia della Stazione

Con un’ordinanza del responsabile di settore del corpo di Polizia Locale di Tarquinia datata 4 aprile 2020, pubblicata oggi 8 aprile all’albo pretorio, il Comune di Tarquinia dispone il divieto di accesso in ambo i sensi di marcia su via Vecchia della Stazione a tutti i veicoli, esclusi i residenti autorizzati e quelli autorizzati per le attività produttive presenti lungo la via. Le autorizzazioni, specifica il provvedimento, saranno rilasciate dalla Polizia locale.

La spiegazione della scelta è chiarita nelle premesse dell’atto, dato che la strada, priva di marciapiede con ridotta carreggiata per i due sensi di marcia e con numerosi accessi laterali, “risulta essere strada di collegamento tra il centro capoluogo e la stazione FF.SS. e che la stessa viene utilizzata dai pendolari che giornalmente si recano alla stazione per recarsi al lavoro e frequentemente, dato l’orario percorrono via Vecchia della Stazione ad una velocità elevata mettendo a rischio la pubblica incolumità”.