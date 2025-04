Tarquinia diventa il Paese delle Meraviglie: il programma del pomeriggio di spettacolo del 25 aprile

Riceviamo e pubblichiamo

Tarquinia Paese delle Meraviglie con Alice e le sue avventure: a meno di 20 giorni dall’evento che trasformerà la cittadina tirrenica nella location di una favola, viene svelato il programma.

Il 25 Aprile alle 16:30 Alice inizierà la sua avventura da Via Umberto I, nei pressi del negozio Marte Handmade, tra grandi orologi ed altre stupende scenografie. Seguendo la curiosa ragazza si scoprirà un centro storico trasformato in un mondo fatato, con funghi, fiori, carte ed altri elementi magici, incontrando via via il Brucaliffo, lo Stegatto, il Cappellaio Matto, la Regina di Cuori e tanti simpatici e stravaganti personaggi. Alle 18:00 il percorso ripartirà dall’inizio e la magia si ripeterà.

L’intera esperienza è gratuita, e pensata per offrire un evento nuovo, interattivo e spettacolare.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Tarquinia, dall’Associazione Culturale Viva Tarquinia, dalla Pro Loco, in collaborazione con l’ASD City Ballet, l’Associazione Culturale Corte dei Miracoli, il Centro di Aggregazione Giovanile, alcuni commercianti del centro storico e Se Ami Tarquinia. Tutti gli allestimenti sono frutto del lavoro e delle risorse dei volontari di Viva Tarquinia e di alcuni commercianti. Si tratta di un evento che mette a sistema davvero tante realtà, in un clima di collaborazione e di creatività, nell’ottica di regalare alla città una esperienza immersiva mai vista prima, ideale per tutta la famiglia.