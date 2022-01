Tarquinia: Divini Commercianti, ecco il nuovo direttivo e le deleghe

Dopo le elezioni della scorsa settimana, si è riunito ieri, per la prima volta, il nuovo consiglio direttivo dell’associazione Divini Commercianti di Tarquinia.

Primo compito, la definizione delle cariche e delle deleghe in seno all’associazione. Confermato presidente Gino Stella, risultato il più votato dalle attività aventi diritto: il suo vice sarà Andrea Andreani. Carica di segretario affidata a Lucio Mattioli, quella di tesoriere a Roberto Galati. In consiglio, come da risultato elettorale, siederanno anche Cristina Palma, Umberto Pancotti e Paolo Cancedda. Attribuite anche alcune deleghe specifiche: Daniele Cirignotta sarà il delegato per il settore food, Claudio Negrini per le attività del Lido ed Elisa Sguaitamatti si occuperà di eventi e pubblicità.