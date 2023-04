Tarquinia, domani 28 aprile il consiglio comunale: all’ordine del giorno anche rendiconto 2022, gestione rifiuti e Tari

Come reso noto sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia, è stato convocato per venerdì 28 aprile, alle ore 19, il consiglio comunale della città etrusca per la discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio;

2. Approvazione Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

3. Piano Finanziario degli interventi del servizio di gestione dei rifiuti periodo 2022/2025 (Delibera Consiglio n. 17 del 29/04/2022). Determinazioni annualità 2023;

4. Regolamento TARI- Approvazione modifiche articoli 6, 6 bis, 17 ,26 27, 28. Introduzione articoli 26 bis e 27 bis.

5. Approvazione delle tariffe Tassa sui rifiuti anno 2023;

6. Modifica programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 28/12/2022 – Inserimento nuovi servizi e aggiornamento dati;

7. Modifica programma triennale opere pubbliche triennio 2023/2025 ed elenco annuale 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2022.

Si rammenta che con decorrenza 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid 19 e che per accedere alla Sala è consigliato l’uso della mascherina, oltre all’igienizzazione delle mani. L’intera riunione potrà essere seguita anche in streaming, collegandosi a questo link.