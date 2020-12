Tarquinia, domani sera il concerto di Natale: in programma anche collegamenti live con tarquiniesi all’estero

Riceviamo e pubblichiamo

Il palco del teatro comunale che si trasforma in un salotto, carico di pacchi regalo e atmosfera natalizia. Che la sera di Natale si anima di musica e emozioni, punto di incontro virtuale di una comunità che per sconfiggere la minaccia della pandemia deve rinunciare ad abbracciarsi dal vivo.

Venerdì 25 dicembre, dalle ore 10, in streaming dal canale YouTube del Comune di Tarquinia e in TV, sul digitale terrestre, al canale 629, va in scena il Concerto di Natale. Due ore di spettacolo e musica cadenzati da dolci sorprese natalizie.

A esibirsi saranno Francesco Pierotti con il gruppo “XMas Special 4et” dell’Associazione WoW records e il coro “Etruschorus” che opera nell’Associazione Sound Garden Tarquinia, con un palinsesto che permetterà agli spettatori di tuffarsi letteralmente nell’atmosfera natalizia.

Natale, però, è anche per tradizione il momento in cui ci si ferma in famiglia ad ascoltare i ricordi, con i bambini che salgono sulla sedia per recitare la propria poesia. O quello in cui si incontra chi non si vede da tanto tempo. Per cercare di mantenere questa tradizione anche in questo anno particolare, sono stati pensati dei contributi video che vedranno protagonisti alcuni alunni delle scuole cittadine e Carla Valdi, straordinaria e vulcanica narratrice di storie tarquiniesi. E in diretta il direttore de lextra.news Stefano Tienforti contatterà alcuni ragazzi di Tarquinia che vivranno il proprio Natale all’estero.

L’iniziativa è organizzata e promossa dal Comune di Tarquinia, con la creativa e appassionata collaborazione del CAG – Centro di Aggregazione Giovanile, e dei suoi ragazzi, ed è stata finanziata il 2 dicembre scorso dal Consiglio regionale del Lazio nell’ambito del bando “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee alla valorizzazione delle tradizione natalizie, alla lotta alla povertà e all’ emarginazione, al contrasto alla crisi economica e sociale e al sostegno alla famiglia da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021”.