Tarquinia, domenica 6 giugno il ristorante Il Cavatappi festeggia i suoi 17 anni

Diciassette anni di attività sono un traguardo da festeggiare, e in un periodo particolare come questo anche una buona occasione per lasciarsi andare a qualche goliardica, liberatoria scaramanzia.

Domenica 6 giugno la famiglia de Il Cavatappi, delizioso ristorante nel cuore del centro storico di Tarquinia, in via dei Granari, aspetta amici, ospiti e curiosi per brindare assieme – anche se, naturalmente, mantenendo la distanza di sicurezza – al diciassettesimo compleanno del locale. Ad accompagnare la serata, dalle 19 alle 22 e 59, la selezione musicale di dj Ambigual.