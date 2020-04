Tarquinia, domenica la messa in diretta streaming con Don Augusto Baldini a San Giovanni

Riceviamo e pubblichiamo

Questa domenica, alle ore 11:00, torna in diretta l’attesissimo appuntamento con la Santa Messa. Trasmessa sui canali Facebook e Youtube di Mediapress Web Television, la celebrazione sarà officiata nella Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano da don Augusto Baldini. Anche stavolta fondamentale l’impegno della Diocesi Civitavecchia-Tarquinia e di Mediapress, oltre che la collaborazione di lextra.news ed il supporto di numerose testate locali. L’appuntamento domenicale con la Santa Messa in streaming, giunto alla quarta edizione, tiene per ogni celebrazione migliaia di persone incollate a smart tv e dispositivi mobili, e si conferma un importante momento di aggregazione sia della comunità cristiana che dell’intera collettività tarquiniese, che in questo incontro con la chiesa locale trova un momento di riscoperta delle tradizioni e di unità. L’appuntamento è per le ore 11:00 sui canali social di Mediapress.