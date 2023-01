Tarquinia, domenica scorsa la benedizione dei mezzi agricoli all’Università Agraria

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Si è tenuta nella mattina di domenica la Benedizione dei Mezzi Agricoli organizzata dall’Università Agraria di Tarquinia con la preziosa collaborazione della Cooperativa Pantano. L’iniziativa ha riscontrato un’ottima partecipazione di persone e di mezzi, ed ha visto anche il crearsi di una caratteristica sfilata di trattori ed altri macchinari in direzione Roccaccia. In molti, dopo la benedizione, hanno approfittato della bella giornata di sole sfruttando l’area pic nic del centro aziendale per un assaggio di prodotti tipici offerti dalle aziende Tombini, Zootecnica viterbese filiale di Tarquinia, Sant’Isidoro, panificio Lodi, dal Gruppo Innovazione.

Una giornata dal sapore allegro e tradizionale, che ha lasciato tutti entusiasti. Dalle parole del Consigliere Andrea Ortenzi, ideatore dell’iniziativa, traspare soddisfazione: “Avevamo messo in conto che partecipare all’iniziativa richiedeva una spesa, seppur contenuta, in termini di carburante, e proprio per questo prima di ufficializzare avevamo parlato con vari agricoltori, riscontrando invece un gran consenso. C’è voglia di aggregazione, di speranza, di positività verso il futuro, e questa iniziativa incornicia tutto ciò. E’ nostro dovere, come istituzione, rimettere l’agricoltura e la tradizione al centro dell’interesse, ed in questa occasione ringraziamo di cuore tutti i tarquiniesi che ci hanno aiutato, la Cooperativa Pantano, la nostra Diocesi, Don Augusto, la Polizia Locale e l’AEOPC”.

Per l’Università Agraria, oltre al Consigliere Andrea Ortenzi, hanno portato il saluto agli agricoltori il Presidente Alberto Tosoni ed il Presidente del Consiglio Maurizio Perinu.

L’Ente ringrazia per la partecipazione e la vicinanza anche il Vicesindaco del Comune di Tarquinia Luigi Serafini, oltre che il Sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, il Vicesindaco di Canino Emanuela Bartolini, il Consigliere Provinciale Angelo Rauso.