Tarquinia, domenica un concerto per ricordare Giorgia organizzato da mamma Barbara, cantante e musicista

Si terrà domenica 1 ottobre, alle ore 16, nella piazza davanti allo Stabilimento balneare Las Vegas, in lungomare dei Tirreni 84, a Tarquinia Lido (VT), il concerto musicale in ricordo della piccola Giorgia, una bambina prematuramente scomparsa all’età di 13 anni. L’ingresso è libero.

“Questo non è un memorial – dice Barbara Pierozzi, mamma di Giorgia – è una festa di compleanno che facciamo da quando la mia bambina è volata in cielo. È il dodicesimo anno che lo facciamo e sempre a ridosso del 3 ottobre, data di nascita di Giorgia. Non si va mai troppo oltre, perché il 10 ottobre è la data nella quale mi è stata portata via.”

A questo concerto suonerà proprio Barbara, assieme a Mauro e ad alcuni musicisti che suonavano quando Giorgia era ancora in vita e che hanno conosciuto questa bambina speciale. Altri musicisti, nel corso degli anni, hanno voluto unirsi ai genitori per questo evento, emozionandosi vedendo proiettate le fotografie della breve ma intensa vita di Giorgia.

“Quest’ anno l’amministrazione ci ha permesso di farlo sulla piazza delle vele antistante lo stabilimento balneare – dice Barbara – dove ci esibiremo e faremo arrivare la nostra musica fino a lei. Alla fine del concerto saranno lanciati 13 palloncini in cielo, 13 perché lei ha e avrà 13 anni per sempre.”