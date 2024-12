Tarquinia, dopo la scomparsa di Pietro Mencarini sarà proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta in Comune

“Con profondo dolore, apprendiamo la scomparsa di Pietro Mencarini, imprenditore ed ex sindaco di Tarquinia”: con queste parole, affidate ai propri canali social, il Comune di Tarquinia ricorda la figura dell’ex primo cittadino, scomparso nella serata di ieri. “Persona stimata e apprezzata da tutti, Pietro Mencarini si è sempre distinto per il suo impegno a favore della comunità, tanto da essere eletto primo cittadino nel 2017”.

“Come Amministrazione comunale, – prosegue la nota – esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro più sentito cordoglio alla famiglia Mencarini. La sua perdita lascia un grande vuoto ma siamo certi che la sua figura resterà viva nella nostra mente. In questo momento di lutto, invitiamo la cittadinanza a unirsi nel suo ricordo. Proclameremo il lutto cittadino e verranno esposte a mezz’asta le bandiere del palazzo comunale per rendere omaggio alla memoria di una grande persona”. I funerali saranno celebrati domani, sabato 28 dicembre, al Duomo alle ore 10.

Alle condoglianze si unisce anche l’amministrazione dell’Università Agraria: “Una persona stimata ed apprezzata dalla comunità, la famiglia per tanti anni ha portato avanti lo storico bar Giove sito proprio a palazzo Vipereschi in via Giuseppe Garibaldi. Il Presidente Alberto Riglietti a nome dell’ente esprime sincera vicinanza alla famiglia Mencarini”.