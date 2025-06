Tarquinia e Cerveteri, visite guidate alle tombe esterne delle necropoli ogni venerdì fino al 19 settembre 2025

Dal 27 giugno al 19 settembre 2025 sarà possibile partecipare alle visite guidate alle tombe esterne delle Necropoli della Banditaccia di Cerveteri e dei Monterozzi di Tarquinia. Ogni venerdì, alle ore 9:30 e alle ore 17:00, i visitatori potranno accedere ad alcuni dei sepolcri normalmente chiusi al pubblico, accompagnati dal personale del Progetto PACT (Patrimonio Archeologico, Cultura e Turismo). L’iniziativa, che rientra nelle attività di valorizzazione del patrimonio archeologico laziale, consente di scoprire contesti funerari di particolare interesse artistico e storico.

Accesso su prenotazione e numero limitato di partecipanti

La partecipazione alle visite è consentita esclusivamente su prenotazione, da effettuare scrivendo all’indirizzo mail pa-certa.info@cultura.gov.it. Per ciascun turno, il numero massimo di partecipanti è fissato a 20 persone. L’appuntamento per l’inizio del percorso è presso le biglietterie dei due siti. Si segnala che per la necropoli di Tarquinia il raggiungimento delle tombe esterne è possibile solo con mezzi propri. Non sono previsti costi aggiuntivi rispetto al biglietto ordinario d’ingresso, che include la visita. È inoltre consigliato un abbigliamento comodo, con calzature adatte al terreno, e l’uso di acqua e protezioni adeguate in caso di alte temperature.

Le tombe visitabili nella prima giornata di apertura

Per la giornata inaugurale di venerdì 27 giugno sono previste, a Cerveteri, le visite alla Tomba dei Leoni Dipinti e alla Tomba degli Scudi e delle Sedie. A Tarquinia, i visitatori potranno accedere alla Tomba degli Anina, situata nel settore Scataglini, e alla Tomba degli Scudi. Le tombe selezionate sono tra le più rappresentative per qualità decorativa e valore documentario, e la loro apertura straordinaria si inserisce in un calendario pensato per arricchire l’offerta culturale estiva nei due siti etruschi dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO.