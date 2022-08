Tarquinia e il suo venerdì DiVino: gli appuntamenti della festa per il 26 agosto

Riceviamo e pubblichiamo

Il DiVino Etrusco entra nelle sue giornate clou: ultimi due giorni di festa e tanti appuntamenti per un venerdì 26 agosto vivacissimo.

Il pomeriggio si apre alle 18 all’auditorium San Pancraziocon la tavola rotonda “I primi 50 anni di FISAR”, mentre alle 18 e 30 l’Alberata DanteAlighieri torna a ospitare il salotto letterario e la presentazione, tra parole e musica, di Anthony Caruana e del suo “Sul filo del coraggio”.

In serata, poi, street food, mercatini, mostre e spettacoli. Per la musica, a piazza Matteotti La Cricca, a piazza Duomo Diadema, The bus driver is drunk di scena a piazza San Martino mentre ad animare piazza Cavour saranno i Sysfiction, con la vivacità dei Zouma Zouma all’Alberata. Tra gli artisti di strada, a piazza Cavour Donamora, a piazza d’Erba Brillo il Funambolo e Gustavo la Vita e infine a piazza San Giovanni Mago Lapone.

Banchi d’assaggio aperti dalle 20 alle 00,30, casse attive dalle 19 alle 23 e 45. Possibilità di ticket giornaliero per degustare tutti i ben 76 vini a disposizione dei visitatori a € 18,00, calice e tracolla inclusi, oppure ticket 3 assaggi a € 8,00 (calice e tracolla inclusi) con ricarica 3 assaggi a € 5,00.

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia con il sostegno della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio e del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.