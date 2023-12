Tarquinia, festa grande per i Brigetto Boys and Girls della boxe

Riceviamo e pubblichiamo

Grande soddisfazione per i maestri Francesco, Mauro, Stefano e Vincenzo dell’ASD Angelo Jacopucci Boxe di Tarquinia per la dimostrazione propedeutica/pugilistica che si è svolta nella palestra comunale Silvio Vana nel pomeriggio di sabato 16.

Un evento preparato con molta cura dai tecnici dove è andato in scena il settore giovanile, che va dai 5 ai 13 anni, che con impegno e determinazione si è esibito dinanzi a genitori, parenti ed amici. Queste le parole dei tecnici: “Siamo molto contenti della numerosa affluenza del pubblico che ha sostenuto e ha applaudito i nostri pugiletti; il settore giovanile per noi è un vero vanto ed è per questo che da qualche anno abbiamo deciso di intitolare il corso “Brigetto Boys and Girls” in onore dell’Angelo Biondo; il nostro obiettivo è insegnare i valori fondamentali attraverso lo sport, innanzitutto, il rispetto delle regole e delle persone che è alla base della noble art. Ora dritti verso i nostri prossimi obbiettivi già prefissati, ovvero i campionati esordienti per i quali i nostri atleti agonisti hanno già iniziato la preparazione atletica e specifica. Con questo l’associazione tutta ringrazia tutto lo staff, i genitori e l’Amministrazione Comunale e coglie inoltre l’occasione per porre i migliori auguri per le festività natalizie a tutti! Viva lo sport!”