Notte di lavoro per i volontari tarquiniesi della protezione civile AEOPC, che assieme assieme alle Forze dell’Ordine sono intervenuti per limitare e arginare i danni e disagi generati dalla forte pioggia caduta ieri sulla città etrusca. Problemi sia a Tarquinia Lido, in particolare sul tratto della Porto Clementino che si collega al lungomare, ma anche a Tarquinia, in via Manfredi Mariani, come testimoniato dalle foto in galleria.