Tarquinia, Forza Italia allarga i gruppi consiliari: entrano Catini in comune e Cori all’Agraria

Forza Italia sarà rappresentata in Consiglio Comunale dal consigliere Manuel Catini e all’Università Agraria dall’Assessore Roberto Luccioli e dalla consigliera Sara Cori; costituiti ufficialmente i nuovi gruppi consigliari.

“Abbiamo deciso di unirci e dare ancora più forza al progetto politico di Forza Italia sul territorio. Quello di Forza Italia è un progetto che sta crescendo sensibilmente e la vicinanza di Manuel e Sara, con cui mi sono ampiamente confrontata insieme ai vertici del nostro partito in questi ultimi giorni, è senza alcun dubbio un valore aggiunto. Nel nostro partito vogliamo che trovino spazio tutte le voci della nostra realtà sociale ed economica, le energie di chi crede nella cultura del fare, che intendiamo valorizzare con una proposta politica e progettuale di buongoverno senza mai dimenticare quello spirito liberale e moderato che anima da sempre Forza Italia – dichiara Daniela Bordo in qualità di commissaria locale del partito”.

Continueremo come sempre a basare la nostra azione politica sul confronto perché questa è una Città a cui manca il dialogo e la condivisione di determinati obiettivi; proprio per questo nelle prossime settimane inizieremo una fitta rete di incontri con associazioni, realtà economiche ed imprenditoriali perché oggi con Forza Italia al governo nazionale, regionale e provinciale è nostro compito dare le giuste risposte ai cittadini. Forza Italia in questo vuole farsi trovare pronta e all’altezza.