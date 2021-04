Tarquinia, Fratelli d’Italia chiede la proroga dell’esenzione dal pedaggio autostradale per i tarquiniesi

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

Pedaggio autostradale gratuito per i Tarquiniesi: Valentina Paterna coordinatrice di Fratelli d’Italia Tarquinia chiede la proroga. È importante che in un periodo come questo dove i problemi del Covid stanno terremotando l’economia, la società concessionaria del tratto Austradale concedesse una proroga di almeno un anno alla scadenza contrattuale dei 5 anni. La rigidità è in netto contrasto con quanto decretato dal Governo in ambito Covid (proroga sfratti, blocco pagamenti cartelle esattoriali etc.). L’autostrada purtroppo ha già arrecato danni non quantificabili al nostro territorio, non avendo previsto una uscita diretta a Tarquinia del traffico proveniente da nord, limitazioni alle vie di accesso ai terreni agricoli, e perché un uscita lontana dal paese scoraggerebbe il viaggiatore occasionale a tornare indietro per visitare la cittadina.

Fratelli d’Italia propone un intervento immediato delle complanari, visto che la sicurezza delle stesse risulta al di sotto degli standard, il tratto della complanare che porta a civitavecchia, nel periodo estivo è fortemente pericolosa visto il passaggio continuo dei mezzi agricoli. Tarquinia non merita assolutamente un arteria secondaria da terzo mondo.