Tarquinia, Fratelli d’Italia presenta una mozione sulla “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

L’istituzione dei festeggiamenti per la “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità” del 3 dicembre è un impegno concreto che chiediamo al Sindaco e all’Amministrazione Comunale. Abbiamo inviato questa mattina al Presidente del Consiglio, tramite il nostro consigliere Comunale Alberto Riglietti, una mozione che ci auguriamo possa essere trattata e votata subito nel prossimo Consiglio Comunale utile.

Sostenere, valorizzare e incentivare l’inclusione delle persone disabili all’interno della società contrastando ogni forma di discriminazione è un tema che ci sta particolarmente a cuore ed è per questo che vogliamo impegnare , con questo documento, il Sindaco e la Giunta a promuovere, tramite l’apposita Commissione Consiliare per le Politiche Sociali, un incontro aperto alle Cooperative Sociali, alle Associazioni e ai tanti volontari che si occupano delle persone portatrici di disabilità che ha come scopo finale quello di concordare e definire una serie di eventi da realizzare nella Giornata del 3 Dicembre 2020 e per gli anni a seguire. Rimettiamo integralmente il testo della mozione:

OGGETTO: 3 dicembre, “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”: Festeggiamenti. MOZIONE

PREMESSO:

Che è scopo di ogni Amministrazione Comunale sostenere, valorizzare e incentivare l’inclusione delle persone disabili all’interno della società contrastando ogni forma di discriminazione.

Che nell’anno 1981, in occasione dell’Anno Internazionale delle Persone Disabili, fu istituita la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”.

Che uno degli obiettivi principali di questa istituzione fu quello di promuovere una maggiore conoscenza sui temi legati alla disabilità.

CONSIDERATO:

Che nel 1993 la Commissione Europea rese ufficialmente la giornata del 3 dicembre come la “Giornata Europea delle Persone con Disabilità.

Che nel corso degli anni sono sempre state incrementate e favorite iniziative volte a sostenere il mondo della disabilità e la giornata del 3 dicembre è diventata un appuntamento importante anche per tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo del sociale.

Che operatori sanitari, volontari e gli stessi familiari svolgono un ruolo fondamentale nella vita di queste persone rendendo la giornata del 3 dicembre anche la loro giornata.

VISTO:

Che sul territorio di Tarquinia sono molteplici le Cooperative Sociali, le Associazioni, i volontari che si occupano quotidianamente a favorire l’inclusione delle persone disabili all’interno della società.

Tutto ciò Premesso, Visto e Considerato Il Consiglio Comunale impegna

il Sindaco e la Giunta: