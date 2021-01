Tarquinia, Fratelli d’Italia: “Pronti a una mozione in consiglio per dire no ai rifiuti radioattivi”

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

Cade come una doccia fredda la notizia che il nostro territorio rientrerebbe nei paesi scelti per il deposito di rifiuti nucleari come pubblicato nella notte tra il 4 e il 5 gennaio.

Fratelli d’Italia Tarquinia dice no ai rifiuti tossici in un territorio che ha già dato troppo sotto il profilo dell’inquinamento con due centrali (aumento delle patologie respiratorie e oncologiche).Questa scelta oltre al danno ambientale con gravi ripercussioni mediche causerebbe un danno irreversibile ad un territorio a vocazione prettamente turistica ed agricola.

È nostra intenzione presentare in Consiglio Comunale (tramite il nostro Consigliere Alberto Riglietti) un odg, una mozione ed una richiesta di consiglio straordinario urgente per ribadire con forza il nostro NO AI RIFIUTI RADIOATTIVI.

Fratelli d’Italia Tarquinia