Tarquinia, Gioventù Nazionale celebra il Giorno del Ricordo

Riceviamo da Gioventù nazionale Tarquinia e pubblichiamo

Oggi l’Italia celebra il Giorno del Ricordo e anche noi, insieme a Fratelli d’Italia, abbiamo voluto rendere il nostro tributo ai martiri delle foibe e agli italiani costretti ad abbandonare le loro case e le loro terre per il solo fatto di essere italiani.

Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità, ma soprattutto di gratitudine verso quegli uomini e quelle donne non più in vita, le cui storie sono oggi storia della Nazione.

Grazie al lavoro governo di centrodestra, la memoria di una delle pagine più tristi della nostra storia verrà ricordata e tramandata alle nuove generazioni. La Proposta di legge sulle foibe approvata alla Camera e l’istituzione a Roma del Museo del Ricordo rappresentano infatti due importanti provvedimenti affinché questa tragedia non venga più oscurata.

La ferocia perpetrata da Tito a danno di migliaia di persone, nostri fratelli e figli d’Italia, non può e non sarà mai dimenticata.