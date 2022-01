Tarquinia, Giulivi revoca Roberto Benedetti da assessore: “Venuto meno il rapporto fiduciario”

Roberto Benedetti non è più uno degli assessori del Comune di Tarquinia: la conferma della decisione del sindaco Giulivi di rimuovere l’ex assessore ai Lavori pubblici, da qualche mese delegato alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune e dei beni demaniali, al federalismo demaniale e culturale e al demanio marittimo, arriva con la revoca sancita da un decreto firmato e pubblicato oggi da parte del primo cittadino.

Secondo l’atto, “negli ultimi tempi il comportamento dell’assessore Benedetti non è del tutto in linea con gli indirizzi politico- amministrativi dettati dal Sindaco” e “la situazione che si è venuta a creare ha pertanto determinato il venir meno del rapporto fiduciario tra il predetto assessore ed il Sindaco e tutto ciò ha riflessi negativi sull’attuazione del programma politico”: queste le motivazioni addotte per la decisione.

Secondo alcuni alla base della decisione potrebbe esserci l’irritazione per un post dei giorni scorsi in cui Benedetti di fatto rivendicava il merito per i finanziamenti giunti al Comune di Tarquinia. Da altre fonti, pare invece la decisione anticipi l’ingresso in giunta di un rappresentante di Fratelli d’Italia, nell’ottica di una collaborazione politica anche su base provinciale. Nei prossimi giorni si capirà di più, in tal senso: per ora la giunta resta composta da quattro assessori e le deleghe di Benedetti restano in carico al sindaco.