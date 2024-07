Tarquinia, gli eventi di agosto: dal DiVino ai concerti passando per trekking, gastronomia e teatro

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Concerti, spettacoli teatrali, rassegne enogastronomiche, mostre e iniziative culturali. È quanto propone il calendario delle manifestazioni estive per agosto realizzato dal Comune di Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio, e la preziosa collaborazione del mondo dell’associazionismo locale.

DiVino Etrusco

Dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, torna nel centro storico il DiVino Etrusco. La manifestazione celebra con il vino il comune passato culturale delle Dodecapoli Etrusca, la confederazione delle dodici potenti città che pur mantenendo la propria indipendenza avevano stretto una forte alleanza religiosa e commerciale. Lungo un affascinante itinerario enoico, Tarquinia, Arezzo, Bolsena, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Orvieto, Perugia, Piombino, Veio, Volterra e Vulci faranno conoscere le loro eccellenze vinicole attraverso 46 cantine, che proporranno il meglio delle loro produzioni.

Concerti

Proseguono gli appuntamenti con Etruria Musica Festival e Paesaggi dell’Arte. Per l’Etruria Musica Festival, la suggestiva piazza della chiesa di Santa Maria in Castello sarà la cornice di tre concerti serali, alle 21,30: il 1° agosto, con il pianista Maurizio Baglini; il 2 agosto, con il duo composto da Angelo Colone, chitarra, e da Silvia Chiesa, violoncello; il 3 agosto, con il duo formato da Maurizio Baglini, piano, e Silvia Chiesa, violoncello. Per Paesaggi dell’Arte, il chiostro San Marco ospiterà il 31 agosto, alle 21,30, il concerto jazz del trio Marcus Stockhausen, Fabio Mina e Francesco Savoretti.

Festival Summer HOLI 2024

A Tarquinia Lido, l’11 agosto, dalle 16 fino a tarda notte, si ballerà sulla spiaggia libera di piazza delle Naiadi con il Festival Summer HOLI 2024, l’happening musicale più atteso dell’estate organizzato da Sottosuono EventGroup.

Ferragosto

Il 15 agosto, alle 23,30, la notte di Tarquinia Lido verrà illuminata dal tradizionale spettacolo dei fuochi di artificio per festeggiare il Ferragosto.

Arte

Dal 9 all’11 agosto, dalle 19 alle 24, lo splendido scenario di parco “Felice De Santis” accoglierà la decima edizione di Tra i rami dell’arte, la rassegna dedicata a cultura, pittura, scultura e fotografia contemporanee. Il 9 agosto, nelle sale espositive di palazzo Bruschi Falgari, sarà inaugurata una mostra celebrativa del grande artista Alessio Paternesi. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 agosto.

Teatro

Il chiostro San Marco, come da tradizione, è sinonimo di teatro. Per la rassegna di teatro amatoriale sono in programma tre spettacoli serali alle 21,30. Saranno messi in scena, il 2 agosto, “Prestazione occasionale”, della compagnia Il cassetto nel sogno; il 9 agosto, “Il vizio di papà”, della compagnia Gli sfollati; il 10 agosto “Due colpi di piccone”, della compagnia Teatro popolare di Tarquinia.

Trekking e archeologia

Trekking, archeologia, tramonti e albe da favola sono gli elementi di due appuntamenti che permetteranno di conoscere e apprezzare la bellezza del territorio di Tarquinia e dei suoi straordinari siti archeologici. “Civita Sunset” è il trekking all’Ara della Regina e ritorno, con ritrovo alla Barriera San Giusto, il 18 agosto, alle 17,30; “Alba a Poggio Gallinaro” è il trekking fuori porta con partenza all’Alberata Dante Alighieri, il 31 agosto, alle 4.

Enogastronomia

A Tarquinia Lido, il 9 e 10 agosto si terrà la seconda edizione della Festa del Cacciatore, con la degustazione di selvaggina.

Informazioni

Per tutte le informazioni è possibile chiamare l’InfoPoint allo 0766 849282 o scrivere a turismotarquinia@gmail.com. Tutte le iniziative sono gratuite a eccezione degli spettacoli della rassegna di teatro amatoriale: costo del biglietto 7 euro e prenotazioni al 338 7709057. Per i trekking archeologici è necessaria la prenotazione chiamando lo 0766 849 282.