Tarquinia, i numeri aggiornati sul coronavirus: 23 contagiati, 1 guarito, 23 in isolamento fiduciario

A circa un mese e mezzo dall’inizio dell’isolamento – e a due settimane dal possibile avvio di una fase 2 ancora tutta in fase di definizione – il Comune di Tarquinia aggiorna, alla data di domenica 19 aprile, i dati sul coronavirus in città.

Sono 23 i soggetti positivi, di cui 3 ricoverati presso strutture ospedaliere e 20 in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le persone in isolamento fiduciario per altri fattori di rischio, il numero comunicato dal comune è di 23, in costante calo rispetto alle settimane scorse quando aveva quasi sfiorato le 70 unità. Per ora a Tarquinia è stato registrato un solo paziente negativizzato.