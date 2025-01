Tarquinia, i Ping Pong Pang protagonisti all’apertura delle Universiadi Invernali di Torino 2025

Ancora una prestigiosa ribalta per i Ping Pong Pang: la crew guidata da Patrizio e Rachele Ratto ha preso parte infatti alla cerimonia inaugurale delle Universiadi Invernali 2025, tenutasi presso l’Inalpi Arena di Torino. La crew ha aperto l’evento con una performance che ha combinato danza e sport, reinterpretando gli sport invernali attraverso coreografie che hanno coinvolto oltre 12.000 spettatori presenti e un pubblico mondiale collegato in diretta. La rappresentazione scenica, che ha incluso sci, curling, pattinaggio artistico, snowboard e hockey, ha messo in risalto il legame tra arte e sport.

Una performance arricchita da nuovi talenti

Per l’occasione, la crew ha integrato altri ballerini di talento, ampliando l’impatto visivo e coinvolgente dello spettacolo. L’uso di elementi simbolici, come le racchette da sci, ha aggiunto originalità alla rappresentazione, enfatizzando l’energia e la creatività del gruppo. La serata è stata ulteriormente impreziosita da ospiti di fama internazionale: il maestro Giovanni Allevi ha eseguito brani al pianoforte, i Psycodrummers hanno portato un ritmo vibrante e i Magus Utopia, illusionisti noti a livello mondiale, hanno stupito il pubblico con le loro magie.

L’accensione della fiaccola e il via ufficiale alle Universiadi

La cerimonia si è conclusa con l’accensione della fiaccola, simbolo dell’avvio ufficiale delle Universiadi Invernali 2025, che vedranno la partecipazione di 2.500 atleti provenienti da 55 nazioni. L’evento proseguirà fino al 23 gennaio.