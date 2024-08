Serata in musica quella di venerdì 2 agosto all’alberata Dante Alighieri di Tarquinia. Merito del Capolinea Caffè, che si conferma punto di riferimento dell’estate nel centro storico della città tirrenica, con la splendida location e la bella atmosfera dell’alberata.

Ad animare in musica la serata, a partire dalle 22 e 30, sarà il dj set di Luca Gee, mentre dal Capolinea tutto già pronto per cocktail e sfizi di ogni tipo e per tutti i gusti.