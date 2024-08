Tarquinia, il 21 agosto le giostre di Dancelli si aprono ai Cuori Blu

Riceviamo e pubblichiamo

Una serata dedicata al divertimento ed ai bambini speciali: è questa l’iniziativa di inclusione sociale ideata da Davide Dancelli per i bambini e le bambine dell’Associazione Autismo Cuori Blu, che si terrà il 21 Agosto presso l’area giostre di Tarquinia Lido.

Da Fabio Gagni del network SeAmiTarquinia un plauso all’iniziativa: “Davide e tutta la famiglia Dancelli tenevano davvero molto ad offrire una simile serata, convinti che le giostre, area di intrattenimento e divertimento ormai storica per l’estate tarquiniese, debbano essere un luogo che unisce, nel segno della spensieratezza e dell’uguaglianza. Dall’Associazione Autismo Cuori Blu c’è stata subito grande apertura ed entusiasmo verso l’idea di Davide. Se certe iniziative possono realizzarsi è anche grazie alla collaborazione, alla bontà degli intenti, all’assenza di doppi fini. Da tutto il nostro network, sentiti complimenti a queste due realtà ed un plauso particolare alla famiglia Dancelli. Da generazioni le giostre offrono un luogo di divertimento e spensieratezza fondamentale per l’estate di grandi e piccini; oggi sono riuscite ad essere anche una fonte di esempio per l’inclusione sociale”