Tarquinia, il 27 e 28 giugno all’Arena San Marco il saggio-spettacolo “Musical” della City Ballet

Venerdì 27 e sabato 28 giugno l’Arena San Marco di Tarquinia ospiterà il saggio-spettacolo di fine anno dell’ASD City Ballet. L’evento, intitolato “Musical”, vedrà salire sul palco oltre cento allieve della scuola di danza tarquiniese, che si esibiranno in un ampio repertorio di stili coreografici. La direzione artistica è affidata a Silvia Paesani e Maurizio Giacchini, fondatori e responsabili del percorso formativo proposto dall’associazione.

Un percorso tra generi e stili, dalla danza moderna alla pole dance

Il saggio rappresenta il momento conclusivo di un anno di attività intensa e articolata, che ha visto le allieve cimentarsi in discipline eterogenee. Durante le due serate verranno proposte coreografie di danza moderna, hip hop, contemporary, musical, heels, danza aerea e pole dance. Le esibizioni saranno accompagnate anche da canzoni dal vivo, in una formula che fonde movimento, voce e interpretazione in un unico spettacolo corale.

Uno spettacolo che coinvolge oltre cento ballerine e ballerini

L’evento rappresenta una tappa significativa per la scuola City Ballet, da anni attiva nel promuovere la cultura della danza a Tarquinia e nel territorio circostante. La partecipazione di più di cento ballerine, suddivisi in gruppi per età e livello tecnico, testimonia l’ampia adesione e il crescente interesse verso le proposte formative dell’associazione.