Tarquinia, il 29 giugno il saggio di fine anno del Sonus

Ph: Stefano Dili

Si terrà domenica 29 giugno 2025, presso l’arena San Marco di Tarquinia, il saggio di fine anno della Sonus Centro Studi Musicali. L’appuntamento segna la conclusione di un anno di lavoro e attività della scuola di musica, che nel corso degli anni ha consolidato una presenza stabile nella formazione musicale cittadina. La serata sarà articolata in due distinti momenti, pensati per valorizzare le diverse fasce d’età degli allievi.

Due momenti musicali: piccoli allievi e laboratori serali

La prima parte dell’evento inizierà alle ore 18 e vedrà protagonisti i più piccoli, che saliranno sul palco per condividere i frutti del percorso svolto nel corso dell’anno scolastico. Al termine di questa prima sessione, l’arena chiuderà temporaneamente le porte per consentire l’allestimento della seconda parte. La riapertura è prevista per le ore 20 e 45, in vista dell’inizio, alle ore 21, del concerto serale dedicato ai corsi avanzati e ai laboratori della scuola.

Insegnanti e allievi insieme sul palco, ingresso a offerta

La seconda parte della serata proporrà un’esibizione collettiva che coinvolgerà gli allievi più grandi, che si alterneranno sul palco: un’occasione per offrire al pubblico uno spaccato delle attività svolte nei laboratori, tra arrangiamenti originali, musica d’insieme e interpretazioni collettive. L’ingresso all’evento è a offerta libera.