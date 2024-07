Tarquinia, il 30 luglio alle 18 il consiglio comunale

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

“Si svolgerà il 30 luglio, alle 18, il consiglio comunale”. Lo comunica il presidente del consiglio comunale di Tarquinia Alberto Blasi.

I punti all’ordine del giorno saranno quattro, tra cui uno dedicato all’assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell’articolo 175 del decreto legislativo 267/2000 e alla verifica degli equilibri dello stesso ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; e uno riguardante l’istituzione delle commissioni consiliari permanenti.

“Le riunioni del consiglio comunale costituiscono un momento importante per la vita democratica di una comunità e per questo motivo mi auguro una partecipazione nutrita da parte dei cittadini – sottolinea il presidente Blasi -. Quest’assemblea, in modo particolare, segna l’inizio del percorso politico dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Sposetti. Come già ho avuto modo di affermare, durante il consiglio comunale d’insediamento, l’elezione a presidente mi ha fatto un certo effetto. Sento infatti l’onore e la responsabilità di rappresentare e tutelare le istanze e le esigenze di tutti i consiglieri e delle istituzioni comunali. Nel rispetto dei propri ruoli, mi impegnerò a favorire un clima di confronto costruttivo tra maggioranza e minoranza, con il solo obiettivo di lavorare per l’interesse di Tarquinia”. È possibile seguire in diretta il consiglio comunale sul canale YouTube del Comune di Tarquinia.