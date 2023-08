Tarquinia, il Basket Pegaso alle festa della Madonna dell’Ulivo

Riceviamo dal Basket Pegaso Tarquinia e pubblichiamo

Abbiamo accettato volentieri l’invito della parrocchia dell’Ulivo per partecipare ai festeggiamenti in onore della Madonna , organizzando per l’occasione un bellissimo torneo di tre contro tre sull’adiacente campetto di pallacanestro. Il torneo è riservato ai nati negli anni 2008-2009 categoria under 15 e anni 2010-2011 categoria under 14. Come società non abbiamo mai detto di no, perché l’importanza di aiutare i quartieri nella buona riuscita di queste iniziative che abbinano importanti ricorrenze religiose a altrettanti momenti ludico sportivi fa parte della nostra funzione sociale. Poi per il quartiere Madonna dell’ulivo nutriamo una profonda simpatia per le tante iniziative che fanno per rendere viva questa zona di Tarquinia, troppe volte esclusa dalle iniziative tradizionali cittadine.

Sarà un torneo improntato al puro divertimento e allo spirito della festa, vedrà tanti ragazzi cimentarsi nel tre contro tre nelle due metà campo allietata da musica street dance tipica dei play ground americani. Volevamo ringraziare il parroco per il gentile invito e in particolare la signora Cristina Vestita che si è interessata personalmente ad organizzare questo evento. Appuntamento quindi per venerdì 1 settembre alle ore 17 per l’inizio delle gare. Buona festa a tutti.