Tarquinia, il calendario di appuntamenti con degustazioni, incontri a tema e show cooking del DiVino Etrusco

Riceviamo e pubblichiamo

Un simposio, come nella tradizione greca e romana, per discutere e vivere un momento conviviale, magari degustando un buon vino: è quanto si vivrà in dolci serate nel corso del DiVino Etrusco di Tarquinia, con un calendario di degustazioni guidate, show cooking e appuntamenti tematici che ampliano il panorama di interessi della rassegna.

Un programma studiato e ospitato negli splendidi interni nell’auditorium dell’ex Chiesa di San Pancrazio, nel cuore del centro storico di Tarquinia e del percorso di degustazione, capace di offrire stimoli d’interesse per tanti, differenti ascoltatori.

Ma per il primo appuntamento, sabato 20 agosto alle 19, ci si sposta in via di Porta Tarquinia 25, ospiti dell’Atelier Marco Ferri per “Con occhi di riguardo”, opportunità per ammirare opere inedite dell’artista ed elaborazioni fotografiche del territorio a cura di Marcello Carriero, quindi alle 21 ritorno in auditorium per la premiazione del concorso DiVin Mangiando e lo showcooking del vincitore a quattro mani con Vittoria Tassoni, anticipata da una chiacchierata con l’astrologa Susy Grossi di “In cucina con le stelle”.

Domenica 21 agosto tornano le attese degustazioni guidate di Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo con il Cappello, che alle 21 e 30 accompagnerà gli appassionati alla scoperta de “I Vini del DiVino Etrusco” in un appuntamento che si ripeterà anche martedì 23 e venerdì 26, mentre lunedì 22 agosto sarà tutto dedicato al gemellaggio enogastronomico tra Tarquinia e Volterra con, alle 21 e 30, l’incontro istituzionale con i sindaci delle due città e a seguire una degustazione dal titolo “Tarquinia e Volterra un dialogo mai interrotto nel segno degli Etruschi”.

Mercoledì 24 agosto prestigiosa trasferta nel cortile del Museo Nazionale Etrusco dove, alle 18 e 30, verrà presentato il volume “A Tavola con gli Etruschi” alla presenza dell’autore, Giorgio Franchetti, quindi si parlerà de “Il Vino alla maniera degli Etruschi” con Francesco Mondini dell’azienda Agricola Tarazona Miriam e infine, alle 21 e 30, il concerto della rassegna Etruria Musica Festival con Luca Fiorattini al flauto e Giovanni Martinelli alla chitarra.

Venerdì 26 agosto alle 18 all’auditorium San Pancrazio alle 18 tavola rotonda “I primi 50 anni di FISAR”, a cura di Fisar Nazionale e, infine, sabato 27 agosto, alle 18, “Divine Etrusche”, tavola rotonda e wine tasting dei vini di produttrici del territorio etrusco, guidata da Marta Ingegneri, Miglior Sommelier d’Italia Fisar 2021, a cura di Fisar in rosa. Ad arricchire il programma tre incontri – sabato 20, domenica 21 e giovedì 25 agosto – con Marcello Vecchio, Referente A.N.A.G. Toscana, e Mario Pusceddu, Referente A.N.A.G. Lazio alla scoperta delll’Italia dei distillati”.

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia con il sostegno della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio e del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.