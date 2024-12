Tarquinia, il consigliere Zacchei: “Complimenti a Marta De Giorgi per aver giurato con gli allievi dell’Accademia Navale”

Riceviamo dal consigliere comunale di Tarquinia Angelo Zacchei e pubblichiamo

“Il Comune di Tarquinia esprime i più sentiti complimenti a Marta De Giorgi, che ha giurato fedeltà alla Repubblica Italiana insieme ad altri 150 allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto. A Marta, che ha saputo con grande impegno ed entusiasmo ottenere questo primo importante risultato verso la coronazione del suo sogno, va tutto l’affetto dell’Amministrazione comunale e della città orgogliosa dei propri giovani che, attraverso sacrifici e dedizione, riescono a raggiungere i traguardi prefissati. La cerimonia, inoltre, ha assunto una valenza significativa, perché si è svolta a bordo della nave Trieste, che con le sue 38mila tonnellate di stazza per 245 metri di lunghezza, è la più grande imbarcazione a entrare in servizio dal Secondo dopoguerra per la Marina Militare Italiana”. Lo dichiara il consigliere comunale Angelo Zacchei.